Freizeit und Tourismus Wasserfall und Tretstelle: Alte Attraktionen können nach der Trockenheit wieder genutzt werden

Der gestiegene Wasserstand bringt dem Tourismus in Arendsee zwei Attraktionen zurück. Das Wassertreten an der Bleiche ist wieder möglich. Bald läuft das Nass auch an der Kaskade.