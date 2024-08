Welche Angebote es speziell für Kinder gibt, wie die Kurklinik mit zum Zuge kommt, was ein grünes Herz mit der Veranstaltung Yoga-Tag zu tun hat und wo die Tickets für alle Kurse am 3. und 4. August zur Verfügung stehen.

Yoga, Musik, Kakao und Entspannung mit Seeblick: Was am Arendsee geboten wird

Arendsee. - Dass dem Verein Rund um den See die Ankündigung, Angebote für alle Generationen zu schaffen, ernst ist, unterstrich die Vorsitzende Kathrin Goyer im Gespräch mit der Volksstimme.

So gibt es diesmal beim morgigen Haupt-Yoga-Tag noch mehr Angebot speziell für Kinder. Dabei sticht der Qi-Gong-Kurs für junge Interessenten ab sechs Jahre hervor. Die Touristinfo im Haus des Gastes wurde als Standort nicht vordergründig ausgewählt, weil es regnen könnte. „Dafür ist einfach ein ruhiger Raum nötig“, so Kathrin Goyer. Unverzichtbar ist bei solch einer großen Veranstaltung auch, dass der Verein als Team agiert und Partner wie die Luftkurort Arendsee GmbH sozusagen mit auf der Yoga-Matte sitzen.

Bereits vor Monaten begannen die Vorbereitungen. Bei der Suche nach dem Termin gab es zahlreiche Überlegungen. Letztendlich blieb es beim ersten Augustwochenende, auch wenn Einschulungen anstehen. Verlässlichkeit sei aber wichtig, genauso was die hohe Qualität der Angebote angeht. Zahlreiche Frauen und Männer bringen ihr Fachwissen ein. Sie widmen sich verschiedenen Schwerpunkten. Dies wird zum Teil kombiniert. Dass auf dem Gelände an der Wanderrast am morgigen Sonntag Vinyasa-Yoga für Erwachsene und zur selben Zeit Kinder-Yoga auf dem Programm steht, ist kein Versehen.

Die Programmpunkte auf einem Blick

Sonnabend, 3. August: Cafégarten: 16 Uhr Lach-Yoga 17 Uhr Kakaozeremonie mit Musik.

Sonntag. 4. August: Cafégarten: 10 Uhr Traditionelle Amazonas-Kräuterdusche; 11 Uhr Yoga auf dem Stuhl; 12 Uhr Aromaöl-Workshop; 13 Uhr Mandala-Schnupperkurs; 14 Uhr Lach-Yoga-Spaziergang; 15 Uhr Yoga auf dem Stuhl; 15 Uhr Neurographik Lebensbaum; 17 Uhr Abschlusskonzert mit der Band Living Bridge;

Wiese am Cafégarten: 9 Uhr Vinyasa-Yoga; 10 Uhr Hatha- und Kundalini-Yoga; 11 Uhr Mandala-Schnupperkurs; 12 Uhr Qigong; 13 Uhr Konzert und Singkreis; 14 Uhr Aroma-Yoga; 15 Uhr Benefit-Yoga

Gustav-Nagel-Areal: 8 Uhr Guten-Morgen-Yoga; 9 Uhr Klangreise; 10 Uhr Yoga-Rundkurs mit dem Rad; 11 Uhr Lach-Yoga-Spaziergang; 12 Uhr Benefit-Yoga; 14 Uhr Acro-Yoga (mit Akrobatik) für Anfänger;

Auf dem Arendsee: 10 Uhr SUP-Yoga; 11 Uhr SUP-Yoga; 12 Uhr SUP-Yoga; 14 Uhr Aqua-Yoga; 15 Uhr SUP-Yoga; 16 Uhr SUP-Yoga;

Wanderrast-Spielplatz: 10 Uhr Vinyasa-Yoga und Kinder-Yoga;

Touristinfo: 11 Uhr Qigong für Kinder;

AfA-Spielplatz: 14 Uhr Kinder-Yoga.

„Wir wollen den Müttern der nahe gelegenen Kurklinik die Möglichkeit geben, den Kurs zu nutzen und gleichzeitig sicherstellen, dass ihre Kinder gut aufgehoben sind“, machte Kathrin Goyer deutlich. Gut aufgehoben sollen sich auch die anderen Gäste an den verschiedenen Standorten fühlen. Dreh- und Angelpunkt ist der Cafégarten. Dieser wurde erstmals gewählt – er bietet eine Schlecht-Wetter-Variante. Die Werbung ist zudem kurz vor dem Höhepunkt. Der Altmärkische Regionalmarketing- und Tourismusverband hat im Rahmen der Aktion Altmarkliebe ein Herz für Selfies erarbeiten lassen. Dieses kann für passende Veranstaltungen ausgeliehen werden. Der Yoga-Tag bildet dafür den Auftakt.

Die Ehrenamtlichen wünschen sich nicht nur deshalb eine große Resonanz, auch auf das Rahmenprogramm mit Angeboten wie Musik, Mandalas, Körperbemalung sowie Gesundheits- und Lebensberatung. Eintrittskarten, die für alle Punkte gelten, können vor Ort erworben werden.