Brand im Harz Alarm unterhalb der Teufelsmauer: In Blankenburger Ausflugslokal „Großvater“ bricht Feuer aus

In der Gaststätte „Großvater“ in Blankenburg (Harz) ist am Donnerstag, 11. Juli, ein Feuer ausgebrochen. Was bislang zur Brandursache bekannt ist.