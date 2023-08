Beleidigungen und eine geworfene Bierflasche: Zwei Tankstellen-Mitarbeiterinnen in Blankenburg erleben einen Alptraum. Nun ermittelt die Polizei gegen einen Harzer, der sich betrunken in der Waschanlage versteckte.

In Waschanlage versteckt: Betrunkener sorgt für Ärger an Harzer Tankstelle

Ein betrunkener Mann hat an der Aral-Tankstelle in Blankenburg zwei Mitarbeiterinnen und die Harzer Polizei beschäftigt.

Blankenburg/MZ - Für Aufruhr an der Aral-Tankstelle in Blankenburg hat am Donnerstag (3. August) ein Betrunkener gesorgt. Nach Angaben einer Sprecherin des Harzreviers meldete sich kurz vor 13.15 Uhr eine Mitarbeiterin der Station an der Neuen Halberstädter Straße bei der Polizei: Ein stark alkoholisierten Mann habe sie und ihre Kollegin massiv beleidigt.

Als Beamte an der Tankstelle eintrafen, berichtete die Frau, dass der Blankenburger bereits seit 12.30 Uhr in der Waschanlage verweilte, um Alkohol zu trinken. So konnten Kunden den Service nicht mehr nutzen. Auf Bitten der Mitarbeiterin, die Waschanlage zu verlassen, reagierte die 43-Jährige aggressiv: Er beleidigte das Personal.

Blankenburger wirft Bierflasche nach Tankstellen-Mitarbeiterin

Schließlich gelang es den Frauen, den Mann zu überzeugen, dass die Waschanlage kein Verweilort ist. Sie blieben in der Anlage – um zu verhindern, dass der alkoholisierte Harzer zurückkehrt. Er warf mit einer leeren Bierflasche nach einer der beiden Angestellten, als diese. „Die Dame wurde nicht getroffen, sodass die Flasche auf dem Boden zersprang“, heißt es weiter von der Polizei.

Gegenüber den Beamten gab der Betrunkene an, die beiden Tankstellen-Mitarbeiterinnen beleidigt zu haben, weil er die Waschanlage nicht verlassen wollte. Die Polizisten konnten ihn schließlich davon überzeugen, das Gelände an der Bundesstraße 81 zu verlassen. Ihn erwarten Verfahren wegen Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.