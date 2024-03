Die SG Stahl Blankenburg richtet die Landesmeisterschaften im Boxen in der Harzstadt aus. Sportler aus rund 30 Vereinen sind an den beiden Tagen zu erleben.

Blankenburg. - Die SG Stahl Blankenburg richtet die Landesmeisterschaften im Boxen aus. Auf die Fans warten spannende Duelle an zwei Tagen mit den besten Faustkämpfern Sachsen-Anhalts.

Die Titelkämpfe finden am Samstag und Sonntag, 9. und 10. März 2024, in der Sporthalle in der Hasselfelder Straße in Blankenburg start. Dort steigen an beiden Tagen zunächst die Vorrunden und Halbfinals der diesjährigen Titelkämpfe. Die Endrunde des Landesmeisterschafts-Turniers findet am 16. und 17. März 2024 in Eisleben statt.

„Das ist eine große Ehre für die SG Stahl Blankenburg, die sie dankend angenommen hat. Viele ehrenamtliche Unterstützer geben alles, dass es ein tolles Turnier für den Boxsport in Sachsen-Anhalt und für Blankenburg wird“, erklärt Abteilungsleiter Marcel Höfer, der sich vor allem bei den Sponsoren bedankt, die dieses Event möglich machen. Er lädt alle Kampfsportfreunde herzlich in die Halle an der Hasselfelder Straße ein, die Kämpfe am kommenden Wochenende live zu verfolgen.

Von den Schülern bis zur Elite kämpfen Mädchen, Jungen und Männer von rund 30 Boxvereinen aus ganz Sachsen-Anhalt in etwa 20 Gewichtsklassen um den Landesmeistertitel. Darunter sind auch acht Boxer aus Blankenburg. „Sie wollen ihren Heimvorteil nutzen, um so weit wie möglich in diesem Turnier zu kommen“, so Marcel Höfer. Seine Schützlinge haben sich zu Jahresbeginn bei einem Turnier in Schönebeck und bei einem anspruchsvollen Sparringstag in eigener Halle mit zahlreichen Boxsportlern aus dem gesamten Harz und dem Umland auf diesen Jahreshöhepunkt vorbereitet. „Wir freuen uns auf dieses Turnier und wünschen allen einen tollen Aufenthalt in unserer Blütenstadt und maximale Erfolge“, so Marcel Höfer.

Die Titelkämpfe beginnen an beiden Tagen um 11 Uhr. Einlass in die Halle ist ab 10.30 Uhr. Der Eintritt für den Kampftag beträgt jeweils fünf Euro.