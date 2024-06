Prall gefülltes Programm zum Löwenstarken Kinderfest in Blankenburg! Am Sonntag, 16. Juni, werden Klein und Groß regelrecht verzaubert.

Fröhliche Gesichter und ein buntes Programm verspricht die Neuauflage des Löwenstarken Kinderfestes am Sonntag, 16. Juni, in Blankenburg.

Blankenburg. - Es wird im wahrsten Sinne magisch soll das Löwenstarke Kinderfest im Thiepark werden. Was sich alles hinter dem Motto „Zauberhaftes Blankenburg“ verbirgt

Alle Mädchen und Jungen sind am Sonntag, 16. Juni, nach Blankenburg eingeladen. Ab 13 Uhr steigt dort das größte Kinderfest im Harzkreis: „Es steht in diesem Jahr unter dem Motto „Zauberhaftes Blankenburg“, verrät das Organisationsteam und verspricht ein tolles Fest.

Alle Standbetreiber sind aufgerufen, ihre Präsentationen mottogerecht zu dekorieren und zu schmücken. „Insgesamt haben wir 40 verschiedene Vereine, Firmen und Institutionen aus dem gesamten Harzkreis, die für die Kinder wieder einen spannenden und abwechslungsreichen Nachmittag bieten“, kündigen die Organisatoren an. Zum Team gehören ein Dutzend engagierte Frauen und Männer aus der Blütenstadt, die das Fest bereits zum neunten Mal rein ehrenamtlich in ihrer Freizeit auf die Beine stellen. Damit führen sie die Idee des früh verstorbenen Initiators Torsten Stolt weiter, der das Kinderfest einst ins Leben gerufen hatte.

Das Organisationsteam des Löwenstarken Kinderfestes lädt am Sonntag, 16. Juni, in den Blankenburger Thie-Park ein. Es steht einmal mehr unter der Schirmherrschaft des Lions Clubs Blankenburg. Foto: Veranstalter

Unterstützt werden sie von zahlreichen Unternehmen aus der Blütenstadt. So beispielsweise von der Blankenburger Wohnungsgenossenschaft, die wieder den beliebten Eiswagen bestellt hat. Für alkoholfreie Getränke sorgen die Harzer Mineralquellen, der Marktkauf für Würstchen. „Ob Zuckerwatte, Eis und Getränke - alles ist an dem Tag für die Kinder umsonst“, bekräftigt Jürgen Kraus, Präsident des Lions Clubs Blankenburg. Wie zur Premiere 2014 haben die Lions die Schirmherrschaft inne und versorgen zudem die hungrigen Erwachsenen mit Würstchen, Kuchen und Getränken „für kleines Geld“.

Toben, Spielen, Kreativ sein

Auf dem riesigen Gelände wird den kleinen und großen Gästen wieder allerhand zum Toben, Spielen und Kreativsein angeboten. Darunter der Wasserpark, die Hüpfburgen, die Puppenklinik, Präsentationen der Bergwacht, des DRK, der Polizei sowie vieler Vereine und Firmen. Beim Parcours-Spiel gibt es tolle Preise im Gesamtwert von über 500 Euro zu gewinnen. Die Siegerehrung findet gegen 17 Uhr am Pavillon statt.

„Einige Stände sind in diesem Jahr aufgrund von Denkmalschutzauflagen an anderen Stellen im Park zu finden“, so die Organisatoren. Das betrifft vor allem die Feuerwehren, die mit ihren Aktionen im oberen Bereich neben dem Biobad aktiv sind. Neu dabei sind unter anderem das Jugendwaldheim „Lindenberg“, die Kindertagesstätte „Strohköpfchen“ aus Derenburg, die Bubble-Ball-Arena des Jugendzentrums Georgenhof und der Street-Art-Künstler Christopher LeChi.

Darüber hinaus wird es auf zwei Bühnen rasante Programme geben. Am Pavillon sind die Zumba-Mädels von Jenna Wuckel, die Sängerin Isy Voice, die Kids-Band der Musikschule Schicker und als besonderes Highlight der Zauberer Tony Zyrus mit jeweils zwei Auftritten zu erleben. Auf der Bühne auf der großen Wiese werden die Dance Company von Monika Kudryova sowie Kinder des Tanzsportclubs Wernigerode Kostproben ihres Könnens liefern. Mit Spannung erwartet werden dürfte der Auftritt der GVS-Theaterkiste mit der Sage von der Teufelsmauer, ehe ein Drumcircle mit Peter Grunwald zum Mitmachen einlädt.