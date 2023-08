Blankenburg - in Gewitter nach dem anderen zieht in dieser Woche über den Harz. Blankenburg ist bei den Regenfällen am Dienstagabend (15. August) glimpflich davongekommen, berichtet Stadtwehrleiter Werner Greif auf Volksstimme-Anfrage. Feuerwehrleute hätten lediglich einmal nach Börnecke ausrücken müssen. Als sie am Einsatzort eintrafen, war das Wasser bereits abgelaufen.

Schäden hat das Unwetter vom Dienstagabend dagegen zwischen Großem und Kleinem Schloss in Blankenburg angerichtet: So ist der Berggarten in den barocken Parks am Mittwoch und Donnerstag (16. und 18. August) geschlossen, informiert Jana Böhme. Wie die Sprecherin der Stadtverwaltung mitteilt, spülte der Starkregen Wege aus. „Die Reparaturarbeiten laufen bereits.“

Der Deutsche Wetterdienst warnte am Mittwoch erneut vor Gewittern in Sachsen-Anhalt, teils mit Starkregen, Hagel und Sturmböen. Am Donnerstag soll es stark bewölkt bleiben. Lokal können dabei nochmals Schauer mit Unwetterpotenzial auftreten. Für den Harz geht der Wetterdienst von Temperaturen bis 24 Grad Celsius aus. In der Nacht sind weitere Gewitter möglich.