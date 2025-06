Verkehr im Harz Großbaustelle auf B81 in Blankenburg: Anwohner genervt, Eltern in Sorge, Touristen ratlos

Die Baustelle in der Ortsdurchfahrt der Bundesstraße 81 in Blankenburg sorgt für Kritik: Anwohner sind genervt, Eltern in Sorge und Touristen ratlos. Eine weitere Baustelle mitten in der Umleitung ist inzwischen verschwunden.