Ausflugsziel im Harz Harzkristall Derenburg: Glasmanufaktur lädt Familien zur Mitmach-Kunstaktion in den Sommerferien ein

In der Glasmanufaktur Harzkristall können Kinder und Familien in den Sommerferien nicht nur kreativ werden – sondern sich verewigen. Was hinter der farbenfrohen Kunstaktion in Derenburg steckt.