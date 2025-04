Am letzten Abend im April sind in Heimburg die Hexen los. Sie sorgen mit einem lustigen Theaterstück für eine ganz besondere Walpurgisnacht.

Heimburg. - Kaum ist in Heimburg der Karneval vorbei, steht der nächste Jahreshöhepunkt für den Heimburger Carneval Club (HCC) an: die Walpurgisnacht. Und die verspricht einen schaurig-schönen Spaß am letzten Abend des April.