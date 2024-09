Blankenburg. - Der schwer erkrankte Schauspieler Heinz Hoenig wird an diesem Dienstag (24. September) nicht nur 73 Jahre alt – er feiert seinen Angaben zufolge auch seinen zweiten Geburtstag.

In einem Video auf der Plattform Instagram hielt seine Frau Annika Kärsten-Hoenig fest, wie sie ihren schwer erkrankten Mann im Rollstuhl unter Gesang an einem Geburtstagstisch schob. Heinz Hoenig wirkte sehr gerührt.

Auf einem Geschenk lag eine Kerze in Form der Nummer zwei. Darauf angesprochen sagte der 73-Jährige: „Weil es mein zweiter Geburtstag ist?“, was seine Frau beantwortete mit: „Auf jeden Fall.“

Wahrscheinlich fühlt es sich wie ein neues Leben für Hoenig an, da er in den vergangenen Monaten eine schwere Krankheit überstanden hat. Da Hoenig keine Torte essen könne, bekam er eine in Form eines Luftballons.

Lesen Sie auch: So ist das Leben an der Seite von Film-Star Heinz Hoenig

Nach mehreren Monaten im Krankenhaus ist der Schauspieler („Das Boot“) seit kurzem wieder daheim bei seiner Familie in Blankenburg im Harz. Der Schauspieler hatte zuvor unter anderem wegen akuter Herzprobleme zeitweise auch im künstlichen Koma gelegen.

Medienberichten zufolge soll eine wichtige Operation an der Hauptschlagader noch ausstehen.