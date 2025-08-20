Emma, eine ehemalige Straßenhündin aus Rumänien, braucht Hilfe. Die Hündin hat Schilddrüsenkrebs. Ein Verein aus dem Harz, wo Emma eine Pflegestelle gefunden hat, hat für sie jetzt einen Spendenaufruf gestartet.

Gerettet aus Rumänien – jetzt droht Hündin Emma der Tod durch Krebs: Harzer Verein bittet um Spenden

Emma (r.) lebte in Rumänien auf der Straße, wurde gerettet. Jetzt müsste die Hündin noch mal gerettet werden - mit einer OP.

Neudorf/Blankenburg/MZ. - Es sah zunächst ganz nach einem Happy End aus. Emma, ein Husky-Mischling, ist dem gefährlichen Leben auf der Straße in Rumänien entkommen. Von einem glücklichen Ausgang kann derzeit aber noch keine Rede sein: Denn Emma hat Schilddrüsenkrebs. Sie müsste dringend operiert werden.