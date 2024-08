Blankenburg. - Offizieller Start für ein neues Angebot der Evangelischen Stiftung Neinstedt: ihre Kleiderkammer wird mobil. Wo sie hält, wer dort einkaufen kann und welchen Service sie bietet.

Kaum hat der Transporter vor dem Haus Emmaus gehalten, bildet sich eine kleine Schlange vor dem Wohnheim für Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen in der Helsunger Straße in Blankenburg. Geduldig warten Bewohner mit ihren Betreuerinnen darauf, dass Fahrer Thomas Lunburg die Laderampe herunter fährt. Noch eine kleine Treppe angestellt, und los geht die „Einkaufstour“ in der rollenden Kleiderkammer.

Der große Lkw ist extra für diesen Zweck angeschafft, umgebaut und auffällig beschriftet worden. Unter anderem wurden in den Kastenaufsatz Regale eingebaut - finanziell großzügig unterstützt durch die Deutsche Fernsehlotterie. „Mit diesem Fahrzeug ist ein Mitarbeiter in der ländlichen Harzregion an verschiedenen Standorten die Anlaufstelle für hilfsbedürftige Menschen, um sich mit kostengünstiger Secondhand-Bekleidung auszustatten“, erläutert Andreas Damm, Pressesprecher der Evangelischen Stiftung Neinstedt, zum offiziellen Start.

Eine Kleiderkammer gibt es bei der Stiftung zwar schon viele Jahre. „Wir haben aber festgestellt, dass der Bedarf größer geworden ist“, erklärt er. Und anstatt mit den Bewohnern aus den verschiedenen Standorten immer nach Thale zu fahren, komme nun die Kleiderkammer direkt zu ihnen.

Das Kleidermobil fährt von nun an täglich verschiedene Stationen im Harzkreis und bis nach Schönebeck an. Den offiziellen Start gab es am Haus Emmaus in Blankenburg. Foto: Matthias Bein

Am Steuer des Kleidermobils ist Thomas Lunburg. Der 42-jährige Heilerziehungspfleger arbeitet bereits seit 20 Jahren bei der Evangelischen Stiftung. „Er weiß genau, wo Bedarf ist“, erklärt Andreas Damm. Mehr als 15 Stationen fahre er künftig an - vor allem Wohnheime mit pflegeintensiven Bereichen. Er zeichne auch für den Tourenplan verantwortlich, der ihn unter anderem regelmäßig nach Ballenstedt, Blankenburg, Neinstedt, Quedlinburg und sogar bis nach Schönebeck führt. Der aktuelle Tourenplan ist unter der Adresse www.neinstedt.de/esn/service-produkte/laeden/mobile-kleiderkammer.php im Internet zu finden.

Vor Ort nehme er gern Bekleidungs-Wünsche entgegen, aber vor allem Kleiderspenden. „Wir sind dankbar für jede Spende. Im Moment sind besonders Sommersachen wie kurze Hosen, Blusen und T-Shirts gefragt. Wir benötigen aber auch immer Unterwäsche und Bettwäsche“, berichtet Lunburg. Er empfiehlt ohnehin, gute gebrauchte Kleidung nicht in die vielfach in Stadtgebieten aufgestellten Altkleider-Container zu werfen, sondern direkt bei den sozialen Trägern vor Ort abzugeben: „Bei großen Mengen komme ich auch gern vorbei.“

„Damit ist es für unsere Bewohner deutlich einfacher geworden“, sagt Karen Jebauer-Schlegel, die Wohnverbundleiterin des Hauses Emmaus in Blankenburg. In Zeiten, in denen auch Bekleidung immer teurer werde, sei sie dankbar für das rollende Kaufhaus. Es ermögliche nicht nur, günstig an gute Kleidung zu kommen. Die Bewohner können sie sich zudem selbst aussuchen, selbst entscheiden, welchen Betrag sie dafür spenden möchten, und auch selbst nicht mehr benötigte Sachen spenden. Karen Jebauer-Schlegel: „Das ist ein schöner, nachhaltiger Kreislauf und ist für alle von Vorteil.“

Wie Andreas Damm betont, richtet sich das Angebot der mobilen Kleiderkammer nicht nur an Bewohner der Stiftungs-Einrichtungen, sondern an alle hilfsbedürftigen Menschen. Ein Nachweis sei nicht erforderlich.