Die Wohnungsgenossenschaft Blankenburg kann nicht nur DDR-Plattenbauten sanieren. Sie hat sich an eine mondäne Villa gewagt. Und die verspricht luxuriöses Wohnen am Fuße des Blankenburger Schlosses.

Blankenburg - Noch prägen Baugerüste die Ansicht der Villa am Schieferberg 5 in Blankenburg. Doch die Sanierungsarbeiten an dem stattlichen Gebäude, das wie ein kleines Schlösschen wirkt, sind so gut wie abgeschlossen.