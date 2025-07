Großveranstaltung im Harz Mit Auto, Bus und Bahn: So kommen die Besucher zum Harzfest nach Hüttenrode

Bis zu 20.000 Besucher werden am Wochenende des 1. bis 3. August 2025 zum Harzfest in Hüttenrode bei Blankenburg erwartet. Was sie bei der Anreise beachten müssen und welche Straßen komplett gesperrt sind.