Bereits zum 14. Mal hat die Arbeitsgemeinschaft Rübelandbahn eine spezielle Oster-Fahrt von durch den Harz organisiert. Was es damit auf sich hat und welche Neuheit es in diesem Jahr noch gibt.

Blankenburg. - Was bei der Deutschen Bahn nicht immer klappt, schafft die Bahn im Harz problemlos: Pünktlich um 11 Uhr setzt sich die Dampflokomotive 95027 (Baujahr 1923) von Blankenburg in Richtung Halberstadt in Bewegung. Hauptperson im Oster-Express der Arbeitsgemeinschaft Rübelandbahn war Ronny Vogeler: Der Kroppenstedter schlüpfte in das Kostüm des Osterhasen.