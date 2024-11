Der Kampf gegen den zunehmenen Verkehrslärm in Blankenburg nimmt konkrete Züge an. Erste Pläne könnten schon 2025 auf der Bundesstraße 81 umgesetzt werden.

Mit Flüsterasphalt und Tempo 30 gegen Verkehrslärm in der Harzstadt

Die Neue Halberstädter Straße in Blankenburg passieren im Schnitt mehr als 8.200 Fahrzeuge pro Tag. Deshalb soll dort auch mehr gegen den Verkehrslärm getan werden - beispielsweise durch den Einbau von Flüsterasphalt.

Blankenburg. - Um den Verkehrslärm in der Stadt Blankenburg einzudämmen, sind erste konkrete Projekte in Sicht. Den Auftakt soll es an der Bundesstraße 81 geben.