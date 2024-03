Blankenburg (jü) - Wer in die Zeit des Mittelalters eintauchen möchte, ist am Osterwochenende in Blankenburg richtig. Dann erobern Horden von Wikingern die Burg und Festung Regenstein vor den Toren der Stadt. Allerdings nicht, um zu raufen und zu plündern. Sie laden zu einem historischen Markttreiben mit Händlern und vorführendem Handwerk, einem Lagerleben mit historischer Musik und Feuerzauber ein. Für Kinder versprechen die Veranstalter zahlreiche Aktionen. So soll der Osterhase rund 1.000 bunte Ostereier auf dem Burggelände verstecken, die es zu finden gilt.

Die Darsteller des mittelalterlichen Treibens entführen die Besucher in eine Epoche vor mehr als 1.000 Jahren. Unter den über 30 Handwerkern und Händlern kann unter anderem dem Brettchenweber, dem Seifenschnitzer und dem Schildbauer beim Ausüben ihrer Handwerkskunst zugeschaut und um die angefertigten Waren gefeilscht werden.

Aktionen für die Kleinen

Wie die Veranstalter weiter mitteilen, laden die Mannen von Amboldt og svert zum Sehen und Staunen ein: Sie vollführen mit ihrer Ledergerberei, dem Perlendrehen und dem Knochen- und Specksteinschnitzen besondere Handwerkskünste nach altem Brauchtum. Für Kurzweil auf dem Regenstein sorgen darüber hinaus Reimesprecher Theo Theodor sowie der Große Rudolfo mit seiner atemberaubenden Feuer- und Fakirshow mit Nagelbrett und scharfen Waffen. In historischen Gewändern spielen die Musikanten von Cradem Aventure auf Schalmeien, Dudelsäcken und Trommeln die Musik des Mittelalters.

An allerlei Ständen gibt es darüber hinaus Aktionen für das kleine Volk. So können die Kinder ihre Geschicklichkeit beim Kerzenziehen, Basteln und Axtwerfen zeigen sowie den Geschichten aus der Zeit der Wikinger im Lager von Freyas Sippe lauschen. Im Lager der Druidea können Lamas gestreichelt werden.

Am Abend wird das Osterfeuer entzündet, an dem sich die Besucher versammeln und wärmen können. Für Speis und Trank ist ebenfalls gesorgt: „Garküchen und Tavernen laden zum Verweilen und Schlemmen ein, bei Ritterbier und Met, bei Braten und Fladen, Knoblauchbrot oder anderen Köstlichkeiten.“

Busshuttle-Angebot

Wie der Veranstalter Coex informiert, schließt der Eintritt zum Wikingerspektakel den Besuch der Freilichtanlage des Regensteins mit ein. „Von den höher gelegenen Felsplattformen kann sich ein jeder bei guter Sicht an einem Rundblick von bis zu 50 Kilometern erfreuen.“ Vom Großparkplatz Am Hasenwinkel wird übrigens wieder ein kostenloser Busshuttle bis zum Fuße des Regensteins angeboten.

Geöffnet ist das Wikingerlager von Samstag bis Montag, 30. März bis 1. April, jeweils ab 10 Uhr.

Für das Wikinger-Spektakel über Ostern auf der Burg und Festung Regenstein werden fünf Mal zwei Eintrittskarten verlost. Die Tickets liegen dann für die Gewinner an der Tageskasse gegen Vorlage des Personalausweises bereit. Lesen Sie hier alle Details zur Verlosung.