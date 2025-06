Eine Blankenburger Kaufhaus-Ära ist offiziell Geschichte: Im einstigen Blokker in der Blankenburger Innenstadt finden sich nun das Servicecenter der Stadtwerke Blankenburg sowie das Bürgerbüro und das Standesamt.

Neues Servicecenter in Blankenburg eröffnet – Bürgerbüro und Stadtwerke unter einem Dach

Ein Blankenburger Stadtwappen aus Glas überreichte Bürgermeister Heiko Breithaupt an Stadtwerke-Chef Tim Schlenkermann als Gastgeschenk zur offiziellen Eröffnung des Servicebüros der Stadtwerke im ehemalige Blokker-Kaufhaus an der Langen Straße, wo nun auch das Bürgerbüro und das Standesamt zu finden sind.

Blankenburg. - Es wurden schon seit einigen Tagen neue Ausweise ausgestellt, Adressen umgemeldet und Trauungen vereinbart: in den neuen Räumen des Blankenburger Standesamtes und des Bürgerbüros an der Langen Straße 36. Am Freitag, 13. Juni, wurde mit der Einweihung des Servicecenters der Stadtwerke Blankenburg das sanierte und umgebaute Gebäude nun offiziell eingeweiht. Im einstigen Blokker-Kaufhaus ist nach Jahren des Leerstands wieder Leben eingezogen.