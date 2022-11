Obduktion belegt: Damwild nahe Blankenburg (Harz) zu Tode gefüttert

Von neun Tieren im Gehege in der Oesig haben nur drei dieses Jahr überlebt. Damwild wird schon seit rund zehn Jahren in dem Blankenburger Ortsteil gehalten - doch solche Probleme gab es noch nie, berichtet der Besitzer Wieland Kosinski.

Oesig - Wurden die Tiere absichtlich vergiftet? Diese Frage ließ Wieland Kosinski nicht los. Der Hobby-Jäger hält Damwild in einem Gehege in der Oesig. In nicht einmal zwei Monaten sind nun sechs der neun bis dahin völlig gesunden Tiere gestorben. „Sie sind langsam verendet“, berichtet der Besitzer.