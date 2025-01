Preisgekrönte Künstlerin zeigt Werke in Blankenburg

"Zauberflöte" heißt dieses Werk von Elena Kiseleva, das in der Galerie im Schlosshotel zu sehen sein wird.

Blankenburg. - „Großes und Kleines“ ist in der neuen Ausstellung in der Galerie im Schlosshotel in Blankenburg zu sehen. Dahinter verbergen sich Werke der international preisgekrönten Künstlerin Elena Kiseleva.