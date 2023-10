Blankenburg. - Jeder, der einst die Veranstaltungen des Blankenburger Sommers im Stadtpark besucht hat oder durch die Grünanlage im Herzen der Stadt spaziert ist, kennt es: das Wandbild in der Parkbühne. Bei der Restaurierung trat einiges Überraschende zu Tage.

Geschaffen in der für die Entstehungszeit um 1975 typischen Art des sozialistischen Realismus, nimmt das Bild in der Stadtparkbühne passend zum Ort ein künstlerisches Thema auf: Zur Musik eines Cello- und eines Flötenspielers singen und tanzen vier weitere Figuren auf dem in den Farben schwarz, rot und gelb gehaltenen Fries. In der Mitte prangt das Wappen der Harzstadt Blankenburg.

Während der Abrissarbeiten und dem Neuaufbau des prägnanten Bühnendaches war das Kunstwerk zwei Jahre lang gut geschützt verhüllt worden. Seit kurzem ist es wieder sichtbar und wird aufwendig restauriert. Dabei haben die Restauratoren Matthias Pröpper und sein Sohn Benedikt einiges Überraschende entdecken können, was dem flüchtigen Betrachter bisher verborgen geblieben war. Auch aus der Ferne macht das Bild noch einen guten Eindruck. Doch bei näherem Hinschauen weist das Kunstwerk einige Schäden auf: „Wir entfernen erst einmal Farbreste, die vermutlich durch das Werfen von Farbbeuteln und Eiern dort hingelangt sind. Auch Fehlstellen müssen ergänzt werden“, erläutert Benedikt Pröpper, der außerdem zahlreiche Einschusslöcher entdeckt hat – wahrscheinlich durch das Schießen mit Luftdruckwaffen.

Das Erstaunlichste an dem etwa zehn Meter langen und zwei Meter hohen Fries ist jedoch die Art der Ausführung. „Dabei handelt es sich um ein Sgraffito“, erklärt Benedikt Pröpper. Eine spezielle und vor allem aufwendige und höchst anspruchsvolle Kratzputztechnik. Hier muss ein wahrer Meister am Werk gewesen sein, sind sich die beiden Restauratoren einig: „Das ist eine sehr gute künstlerische Arbeit.“

Benedikt Pröpper beim Entfernen von Farbspritzern auf dem Wandbild der Blankenburger Stadtparkbühne. Foto: Jens Müller

Denn der Künstler hat bei seiner Arbeit drei verschieden durchgefärbte Putzschichten übereinandergelegt. Durch das Abkratzen genauestens geplanter Details wird am Ende erst diese lebendige Struktur sichtbar. Eine weitere Herausforderung neben der Planung des exakten Bildaufbaus ist das Material. Das Abkratzen muss erledigt sein, bevor die Putzschichten abgebunden sind. Somit ist neben einer exakten Vorausplanung auch Eile geboten. Immerhin: „Diese Technik ist sehr haltbar“, so Matthias Pröpper.

Umso größeren Respekt zollen die Restauratoren dem Schöpfer, der sich neben dem Werk verewigt hat: „R. Janke“ steht dort in roten Buchstaben. Ort und Entstehungszeit legen nah, dass es sich dabei um den Wernigeröder Maler und Fassadengestalter Rudolf Janke (1934-2008) handeln dürfte.

Doch wer war dieser Künstler, der in extrem aufwendiger Kratztechnik dieses bekannte Werk geschaffen hat? Die Spur führt nach Wernigerode und über Rainer Schulze, den Vorsitzenden des Kunst- und Kulturvereins, in das Harzmuseum. Dort fanden sich zwei Beiträge aus der Neuen Wernigeröder Zeitung und der Harzer Volksstimme über den Maler Rudolf Janke - einen Künstler, der vielfach Spuren hinterlassen hat.

Zwei bekannte Arbeiten finden sich in Blankenburg. Eines ist das Wandbild in der Stadtparkbühne, ein weiteres findet sich an der Fassade des Hauses II vom Gymnasium „Am Thie“ in der Albrechtstraße. Es ist ein in derselben Putztechnik hergestelltes Werk mit abstrakten Motiven aus Naturwissenschaft und Technik.

Rudolf Janke wurde 1934 in Rügenwalde in Pommern, dem heutigen Polen, geboren. Nach der Vertreibung seiner Familie kam er zunächst nach Hecklingen, wo er eine Malerlehre aufnahm. Zwischen 1953 und 1956 studierte er an der Fachhochschule für angewandte Kunst in Magdeburg und legte das Staatsexamen in Dekorativer Malerei ab. Zu seiner Ausbildung gehörte nicht nur die Malerei, sondern eben auch die Arbeit an Sgraffiti sowie in Fliesen- und Hinterglasmalerei.

1958 zog Rudolf Janke nach Wernigerode und arbeitete dort beim VEB Baureparaturen. Er absolvierte noch ein Fernstudium in Leipzig und beteiligte sich an Ausstellungen im Raum Magdeburg und ab 1968 bei den Arbeiterfestspielen in Dresden, Schwerin und Rostock. In den Jahren 1963, 1978 und 1983 war er bei der Restaurierung des Rathauses in Wernigerode maßgeblich an dessen farblicher Gestaltung beteiligt. Darüber hinaus oblag ihm die Wandgestaltung der Schwimmhalle und der Stadtfeldturnhalle. Er hinterließ viele weitere Arbeiten in einem breiten Spektrum künstlerischer Ausdrucksformen in hoher handwerklicher Perfektion.

Noch kurz vor der Wende machte sich Rudolf Janke selbstständig, gründete wenig später eine Werbefirma und ging 1997 in den Ruhestand, um sich danach ganz seiner großen Leidenschaft zu widmen: der Malerei. 2008 verstarb Rudolf Janke.