Rettungseinsätze an schwer zugänglichen Stellen im Harz sind oft schwierig: In solchen Fällen rücken ehrenamtliche Retter der Harzer Bergwacht des Deutschen Roten Kreuzes an. Mit der Unterstützung von Piloten der Hubschrauberstaffel der Landespolizei aus der Luft. Mehr dazu im Video.

Rettung von Personen in Not

Blankenburg - Die Bergwacht im Harz rettet Wanderer an schwer zugänglichen Stellen mit Unterstützung der Hubschrauberstaffel der Landespolizei. Das Team der Gebirgsluftrettung hat am Freitag an der Burg und Festung Regenstein in Blankenburg ihr Können demonstriert.

So wurde eine Retterin aus 30 Metern Höhe zu einem Verletzten abgeseilt, während ein Teamkollege als Unfallopfer agierte. Es wurden zwei realistische Szenarien geübt, darunter die Rettung einer in Not geratenen Person vom Bergfried.

Im Video: Einsatz der Luftretter an der Burg Regenstein - Übung der DRK-Bergwacht

Video: Ein Polizeihubschrauber während einer kniffligen Bergrettung (Kamera: Jens Müller, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Die Luftrettung ist lebenswichtig, da sie wertvolle Zeit spart und schonender für Patienten ist. Martin selbst wurde in einem Rettungssack abgeholt und war beeindruckt von der Zusammenarbeit mit den Hubschrauber-Piloten.

Die bei der Übung bewiesene Zusammenarbeit zwischen den Bergwacht-Rettern und der Hubschrauberstaffel erntete anerkennendes Lob von allen Seiten. Politiker und DRK-Vertreter waren ebenso beeindruckt.

Die Übung der Bergwacht Sachsen-Anhalt fand bei idealen Wetterbedingungen statt und war die fünfte in diesem Jahr.