Die Husky-Mischlingshündin Emma hat Schilddrüsenkrebs. Spendern sei Dank konnte sie operiert werden. Was die Operation gebracht hat und warum die Behandlung dennoch nicht abgeschlossen ist.

Spender ermöglichen OP für krebskranke Hündin aus dem Harz - so geht es Emma jetzt

Die Operation hat Emma, eine ehemalige rumänische Straßenhündin, die im Harz eine Pflegestelle gefunden hat, überstanden.

Neudorf/Blankenburg/MZ. - Unbeschwert tollt Emma herum und luchst ihrem Hundekumpel Gizmo schon wieder das Spielzeug ab. Alles wie immer. Nur nach der Narkose war das Spielen für ein paar Stunden out. Aber schon am Tag nach der Operation war die Husky-Mischlingshündin wieder ganz die alte. Mit einem wesentlichen Unterschied: Ihre Lebenserwartung ist nun eine andere. Durch den Eingriff, den erst zahlreiche Spender möglich gemacht haben, wurden Emma jetzt noch ein paar Jahre geschenkt.