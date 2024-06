Die Außenstelle des Gesundheitsamts Harz in Blankenburg bleibt ab Mittwoch dauerhaft geschlossen. Hilfesuchende müssen sich dann an die Ämter in Wernigerode und Halberstadt wenden.

Gesundheitsamt in Blankenburg macht dicht: So geht es nach der Schließung im Harz weiter

Blankenburg/DUR. - Der Landkreis Harz schließt ab Mittwoch, 19. Juni, die Außenstelle des Gesundheitsamts mit dem Sozialpsychiatrischem Dienst in der Harzstraße 3 in Blankenburg. Dies meldet der Kreisverwaltung ohne Angabe von Gründen.

Die Versorgung von Menschen mit psychischen Erkrankungen, geistigen Behinderungen oder Suchterkrankungen und deren Angehörigen sei aber gesichert, heißt es. Hilfesuchende sollen sich nun an die Mitarbeiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes in der Schwanebecker Straße 14 in Halberstadt oder der Kurtsstraße 13 in Wernigerode melden.

Telefonisch und persönlich erreichbar sind die Mitarbeiter des Dienstes von Montag bis Donnerstag, 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, unter den Rufnummern 03941 5970-4484, -4492, und -4491 in Halberstadt und unter den Rufnummern 03941 5970-2931, -2327 und -2329 in Wernigerode. Für eventuelle Krisensituationen seien die Mitarbeiter auch freitags von 8 bis 12 Uhr eingeschränkt telefonisch erreichbar, heißt es. Hausbesuche sollen außerdem weiter nach Vereinbarung abgehalten werden.