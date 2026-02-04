Bei einem Verkehrsunfall auf der Friedensstraße in Blankenburg sind am Dienstagvormittag vier Menschen verletzt worden. Der 20-jährige Fahrer des VW Passat hatte den vorfahrtsberechtigten Seat Leon übersehen.

VW Passat und Seat Leon krachen auf der Friedensstraße zusammen - vier Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall in Blankenburg wurden drei Personen leicht und eine Person schwer verletzt.

Blankenburg. - Am Dienstagvormittag ist es gegen 10.15 Uhr auf der Friedensstraße in Blankenburg (Landkreis Harz) zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden dabei mehrere Personen verletzt.

Demnach befuhr ein 20-jähriger Fahrer eines VW Passat die Friedensstraße aus Richtung Neue Halberstädter Straße in Richtung Bahnhofsstraße. Auf Höhe der Kreuzung habe er die abgeknickte Vorfahrtsstraße geradeaus in Richtung Bahnhofsstraße verlassen wollen.

Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 29-jährigen Fahrer eines Seat Leon, der die Kuno-Rieke Straße aus Richtung Herzogstraße in Richtung Weinbergstraße befuhr.

Ein schwer Verletzter und drei leicht verletzte Personen bei Crash

Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der 20-jährige Fahrer des VW Passat schwer verletzt. Sein 23-jähriger Mitfahrer habe leichte Verletzungen erlitten. Der Fahrer des Seat Leon und seine 29-jährige Beifahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt. Alle Personen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Laut der Polizei belaufe sich der Gesamtschaden der Fahrzeuge auf rund 13.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher sei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden.