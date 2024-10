Burkhard Laurich in seinem privaten DDR-Museum in Derenburg. Dort öffnet er vom 6. bis 8. Oktober 2024 wieder für alle Neugierigen die Türen.

Derenburg. - Ein ungewöhnliches Hobby betreiben Sigrid und Burkhard Laurich aus Derenburg. Die beiden sammeln leidenschaftlich alles, was mit der untergegangenen DDR zu tun hat. Nun öffnen sie für drei Tage ihre bis unters Dach gefüllt Schatztruhe.

Seit zehn Jahren gewähren sie Neugierigen nun schon Blicke in ihre außergewöhnliche Sammlung. Doch dafür müssen die Besucher Zeit einplanen. Denn ihr privates Museum erstreckt sich über mehrere Etagen eines stattlichen Fachwerkhauses.

Wenn Burkhard Laurich die schmale Tür zu seinem Haus in der Halberstädter Straße 14 in Derenburg öffnet, beginnt für seine Gäste eine Reise in die Vergangenheit. Gemeinsam mit seiner Frau Sigrid hat er einiges zusammengetragen, was nach der Wende scheinbar nicht mehr gebraucht wurde. „Vieles ist einfach zu schade, um es wegzuwerfen. Womöglich wäre es dann für immer verloren“, sagt der pensionierte Polizist.

Tausende Amiga-Schallplatten gesammelt

Doch die Gegenstände, die sich mit der Zeit angesammelt hatten, sprengten schnell den Rahmen. Zwischenzeitlich mussten die beiden sogar Lagerräume anmieten, um alles unterzubringen. Dann stand das Haus an der Halberstädter Straße zum Verkauf. Laurichs sanierten es und richteten auf drei Etagen ihr privates DDR-Museum ein. Fast auf den Tag genau vor zehn öffnete sich dort erstmals die Tür für die Öffentlichkeit. Seither zieht es Jahr für Jahr interessierte Gäste an. An diesem Sonderöffnungs-Wochenende wird der tausendste Besucher erwartet.

Den Grundstock der Sammlung legte Burkhard Laurich mit seinen Amiga-Schallplatten. Später kamen massenweise Bücher zu den unterschiedlichsten Themen hinzu - zur Zeitgeschichte, zur Heimatgeschichte, zu Jubiläen und zur Musik. Hinzu gesellten sich Küchen- und Haushaltsgeräte, Geschirr, Möbel, Bilder und Tausende weitere nützliche und weniger nützliche Dinge.

Lesen Sie auch: DDR-Kultmoped: Wie ein Blankenburger alten Simsons neues Leben einhaucht

Das Kuriose: Die meisten Elektrogeräte sind immer noch funktionsfähig: vom Toaster über Kaffeemaschine bis hin zum Kühlschrank in einer komplett im 1970er Jahre Stil eingerichteten Küche oder die Radios aus Staßfurter Produktion im „Jugendzimmer“. Gleich mehrere Räume füllen sich zudem mit Spielzeug und geben einen guten Überblick, womit Kinder damals ihre Freizeit verbracht haben. Ein Muss für Musikfreunde ist natürlich die Schallplattensammlung von Burkhard Laurich, der nahezu alles zusammengetragen hat, was einst in der DDR und vielfach auch im Ostblock an Rock- und Popmusik auf die schwarzen Scheiben gepresst wurde.

DDR-Museum im Harz drei Tage geöffnet

Auch wenn sich am 7. Oktober 2024 der 75. Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik jährt, wollen Laurichs diesen Staat nicht zurückhaben, wie sie betonen. Sie wollen vielmehr interessierten Besuchern zeigen, wie der Alltag damals ausgesehen hat – samt einiger Kuriositäten und Raritäten, die die sozialistische Planwirtschaft so hervorgebracht hat.

Lesen Sie auch: Ramponiertes DDR-Kunstwerk im Harz hält Überraschendes bereit

Rund um den „Republikgeburtstag“ haben Laurichs wieder Sonderöffnungszeiten eingerichtet. Sie laden am 6., 7. und 8. Oktober 2024 jeweils von 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr zum Besuch ein. Wer darüber hinaus eine Privatführung haben möchte, kann sich telefonisch melden unter (03 94 53) 6 34 28. Auch wer etwas Kurioses oder Rares beisteuern möchte, ist gern gesehen. Wobei ihnen kaum ein Museumsstück fehlt. Laurichs lachend: „Wir haben eigentlich nur einen Wunsch: mehr Platz.“