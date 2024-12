Die Ortsfeuerwehr Timmenrode der Stadt Blankenburg freut sich über eine Förderung des Landes, mit der der Neubau des Feuerwehrgerätehauses unterstützt wird. Warum dieser nötig ist und was er kosten soll.

Neubau in Timmenrode

Das kleine Feuerwehrgerätehaus in Timmenrode platzt aus allen Nähten.

Timmenrode/MZ. - „Die Umkleide ist klein, in ihr ist kein Haken mehr frei“ für neue Kameraden, gibt Timmenrodes Ortswehrleiter Udo Kärner ein Beispiel für die Enge im Feuerwehrhaus. Platzmangel gebe es an allen Ecken und Enden. Umso mehr freut er sich, dass das Vorhaben, ein neues Gerätehaus zu bauen, einen Schritt weiter ist: Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) hat noch vor Weihnachten einen Fördermittelbescheid in dem Blankenburger Ortsteil vorbeigebracht.