Der Thalenser Weihnachtsmarkt – Wann und wo findet der "Advent im Park" in Thale statt?

Der Thalenser "Advent im Park" findet am vierten Adventswochenende 2022 statt. Zahlreiche Buden warten in diesem Jahr das erste Mal im Kurpark darauf, besucht zu werden. Auf der aufgebauten Bühne wird Programm für Klein und Groß angeboten.

Weihnachtsmarkt in Thale: Für Groß und Klein gibt es vieles zu entdecken.

Thale/DUR/acs - Am vierten Adventswochenende öffnen die Pforten des Thalenser "Advent im Park". Der Weihnachtsmarkt in Thale findet dieses Jahr das erste Mal im Kurpark der Stadt statt. Leckere Speisen und Getränke warten hier auf zahlreiche Besucher. Auf der aufgebauten Bühne Kaffeeloch wird ein Programm für Klein und Groß angeboten.

Wann findet der Thalenser Adventsmarkt statt?

Eröffnung: 16. Dezember 2022

Ende: 18. Dezember 2022

Reguläre Öffnungszeiten des Adventsmarkts in Thale

Freitag 15 Uhr bis 22 Uhr

Samstag 11 Uhr bis 22 Uhr

Sonntag 11 Uhr bis 19 Uhr

Wo findet der Adventsmarkt in Thale statt?

Der Thalenser Adventsmarkt findet in diesem Jahr das erste Mal im Kurpark zwischen St. Petri Kirche und dem Hauptbahnhof statt. Der Park verwandelt sich am vierten Adventswochenende in einen leuchtenden Weihnachtspark.

Parkmöglichkeiten in Thale

Auf dem „Parkplatz am Kurpark“ können Besucher des Weihnachtsmarktes ihr Auto abstellen. Eine Alternative bietet der kostenlose "Parkplatz am Rammplatz". Er liegt nur wenige Minuten vom Adventsmarkt entfernt.

Vielfältiges Angebot auf dem Weihnachtsmarkt im Harz

Neben den zahlreichen Buden mit weihnachtlichen Speisen und Getränken und der Bühne mit vielfältigem Programm, bleibt der Besuch des Weihnachtsmannes auch in diesem Jahr ein Highlight für die kleinen Gäste des "Advent im Park".

Auch der Riesenstollenanschnitt, mit dem der Markt am Freitag eröffnet wird, findet in diesem Jahr wie gewohnt statt und ist ein Höhepunkt für Groß und Klein.

Als krönenden Abschluss kommt die MDR Jump Weihnachtsmarkttour mit dem Moderatorenteam Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde sowie den Stargästen Felicia Lu, René Miller und Jessica Wahls (No Angels) am Sonntag ab 17 Uhr live auf die Bühne Kaffeeloch im Kurpark.

(Quelle: bodetal.de, 22.11.22)