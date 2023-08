Eggersdorf - Viele Einwohner der Ortschaft Eggersdorf haben am späten Nachmittag Musik aus der Ferne wahrgenommen, wenn sie durch ihren Ort spazierten oder auf dem Heimweg von der Arbeit waren. Ging man dem Klang der Musik nach, dann traf man plötzlich auf ein Trompetenorchester auf dem Platz vor der Kirche.

Grund für die spontane Musikeinlage ist die Sommertour des Orchesters, das von Carsten Miseler geleitet wird. „Uns ist es ein Bedürfnis, vor Leuten in der Region auftreten zu dürfen, denn alle Orchesterteilnehmer kommen auch aus den umliegenden Orten“, erklärt Carsten Miseler das kurzfristige Konzert.

Musik-Veranstaltungen im neuen Rahmen

Nach Angaben des Chorleiters hat die Musikgruppe derzeit 25 aktive Spieler und einige Nachwuchstrompeter. An diesem Abend erfreuten 21 Mitglieder des Orchesters die zahlreichen Zuhörer aus dem Dorf. Zu den Mitgliedern des Bläserchores gehören Musiker, die Posaune, Waldhorn, Trompete und Flügelhorn spielen, sagt der Kirchenmusiker.

Viele Eggersdorfer Anwohner folgten den Musikklängen, die sie am späten Nachmittag vernommen haben. Klaus-Dieter Schmidt

Die Idee zu diesen spontanen Konzerten vor den Kirchen im Umland hatte der Chorleiter, der seit 2013 Kirchenmusiker in Schönebeck ist. „Wir wollten als Chor der Corona-Situation entfliehen“, und zogen es vor, musikalische Veranstaltungen in einem anderen Rahmen durchzuführen.

Seit 2020 ist der Chor deshalb in den Sommermonaten in den Ortschaften der Region unterwegs. In dieser Saison war der Bläserchor schon vor einigen Dorfkirchen präsent. Nach ihrem Auftritt in Eggersdorf fuhren die Musiker noch am selben Tag nach Welsleben. Weitere Auftritte stehen in Glöthe und Eickendorf auf dem Programm.

Publikum zum Mitsingen animiert

Was wird nun den Zuhörern geboten? Zu hören sind vom Bläserchor Kirchenchoräle und natürlich auch moderne Songs. All die dargebotenen Lieder sind nicht nur zum Hören gedacht, sondern es kann und sollte auch kräftig mitgesungen werden. Im Vorfeld des Konzertes wurden dazu entsprechende Textvorlagen zum Mitsingen an die Zuhörer angeboten. Unter anderem wurden folgende Liedtexte verteilt: „Geh aus mein Herz“, „ Komm Herr, segne uns“, „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“, der Hit von Reinhard Mey „Über den Wolken“, sowie das Lied „In einem kühlen Grunde“ und der Song „Yesterday“ gehören zu ihren Darbietungen.

Die Eggersdorfer Zuhörer dankten den Musikern, sparten nicht mit Applaus. Fragt man nach dem Fazit der kostenlosen Veranstaltung, kann man sie nur als gelungen bezeichnen. Auch für das kommende Jahr wünschen sich die Eggersdorfer wieder einen musikalischen Auftritt vom Bläserchor.