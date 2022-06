45 Keramiker aus nah und fern präsentieren ihre Arbeiten: Töpfermarkt auf Leitzkauer Schloss bietet Besuchern Neues und Bekanntes

Leitzkau - Die breiteren Wege und größeren Abstände zwischen den Verkaufsständen hatten zum Töpfermarkt im vorigen September eigentlich die Corona-Vorschriften gefordert, aber das neue Flair kam sowohl bei Besuchern als auch bei den Standbetreibern so gut an, dass es beibehalten wird, kündigte Detlef Leps an. Der Töpfer aus Kämeritz organisiert seit vielen Jahren gemeinsam mit dem Förderkreis Kultur und Denkmalpflege Leitzkau den Töpfermarkt auf dem Leitzkauer Schloss. Am 11. und 12. September findet inzwischen die 27. Auflage statt. Mit stets rund 4000 Besuchern verfügt der Markt über eine Ausstrahlungskraft weit über die Region hinaus.