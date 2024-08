Paarweise in kleinen Grüppchen erreichen die Abc-Schützen der Grundschule Albert Einstein das Schulgelände. Voller Vorfreude geht es in Begleitung der Lehrer zunächst in die Klassenräume, die allererste Schulstunde steht an.

Zuvor erlebten die Nachwuchsschüler im Rahmen der Einschulung ein volles Programm in der Stadthalle Burg. Nach und nach trudeln nun die engsten Verwandten ein, bepackt mit übervollen Zuckertüten.

59 Schüler verstärken in diesem Jahr die Grundschule Albert Einstein und bilden für das kommende Jahr vier erste Klassen.

Nach einer guten halben Stunde springen die Türen auf, die Schulüten werden geschnappt, Erinnerungsfotos geschossen und angestoßen. Der Schulhof leert sich, eine neue Lebensetappe ist eingeläutet.