84 Blumenampeln sollen bald für eine bunte Burger Innenstadt sorgen

Burg (mk)

Alle Jahre wieder: Mit dem Übergang vom Frühling zum Sommer soll die Kreisstadt bunter werden und sich für Einwohner und Gäste von einer farbenfrohen Seite zeigen. Aus diesem Grund übernimmt der Förderverein der Landesgartenschau (Laga) auch in diesem Jahr die Schirmherrschaft für die Blumenampel-Aktion in der Innenstadt sowie die Strecken zwischen den Parkanlagen. Dabei handelt es sich um Schartauer Straße, Breiter Weg, Brigitte-Reimann-Promenade, Kreuzgang, Unterm Hagen, Kirchhofstraße und Deichstraße. „Für diesen Bereich wollen wir wieder 84 Ampelschalen mit Sommerblühern bepflanzen“, kündigt Vorstandsmitglied Udo Vogt an. Damit das Projekt auch gelingt, bittet der Verein um Unterstützung von den Burgern, Unternehmen, Vereinen und Organisationen. Um die Schalen ausstatten zu können, werden insgesamt 2520 Euro benötigt.

An einer Laterne befindet sich auch diesmal jeweils eine in zwei Hälften geteilte Blumenampel. Die Bepflanzung einer kompletten Ampel kostet 30 Euro. „Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, nur eine Hälfte für 15 Euro zu finanzieren“, erläutert Vogt. Unternehmen oder Privatpersonen erhalten bei Angabe der Anschrift eine Spendenbescheinigung. Zudem sollen die Blumenampeln wieder mit dem Namen der Spender versehen werden – auch als öffentliches Dankeschön. Wer eine halbe oder ganze Blumenampel finanzieren möchte, kann seinen Spendenbetrag ab sofort auf das Konto des Laga-Fördervereins überweisen. Die Bankverbindung hierfür lautet:

IBAN: DE31 8105 4000 0505 0041 94 bei der Sparkasse Jerichower Land.

Bitte Kennwort „Spende Blumenampel“ und den Spendernamen angeben. „Damit erklärt sich der Überweiser gleichzeitig einverstanden, dass der Name veröffentlicht wird“, erläutert Vogt. Wie in den vergangenen Jahren ist auch eine Barbezahlung im Blumenhaus Vogt in der Schartauer Straße möglich.

Die Blumenampelaktion geht auf die Landesgartenschau 2018 zurück. Sie stößt seitdem auf große Resonanz. Nach dem Landesfest konnten immer mehr Ampeln finanziert werden, dieses Jahr sind es nun 168 Hälften. „Das ist ein sichtbares Zeichen für die grüne Leidenschaft, die mit der Laga in der Stadt geweckt wurde“, sagt Udo Vogt, der gemeinsam mit den Vereinsmitstreitern auf eine breite Unterstützung hofft. Die Pflanzen werden anschließend wieder von den Mitarbeitern des städtischen Bauhofes bewässert.

Rückfragen zur Spendenaktion beantwortet der Förderverein gern. Interessierte können dafür auch die neue Internetseite nutzen: www.laga-foerderverein-burg.de