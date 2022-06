A2: Brückenbaustelle zehrt im Jerichower Land weiter an den Nerven

Die Autobahn GmbH ist mit dem Baufortschritt an der Brücke bei Hohenwarthe zufrieden, um die Baustelle herum sind aber viele nicht glücklich, sondern genervt.

Hohenwarthe - Seit Oktober laufen wieder die Instandsetzungsarbeiten an der Elbebrücke Hohenwarthe. Bei der Autobahn GmbH ist man zufrieden. „Wir liegen voll im Zeitplan“, sagte Projektleiterin Anke Havemann bei einem Vor-Ort-Termin mit der Volksstimme, während der Verkehr an der Baustelle vorbeirauschte. Solange der Verkehr rollt, läuft alles nicht nur zur Zufriedenheit der Behörde, sondern auch der Menschen in den anliegenden Gemeinden.