Acht Wildschafe in der Gemarkung Grabow trotz gesichertem Zaun gerissen – hat der Wolf etwa zugeschlagen?

Und wieder hat der Wolf zugeschlagen. Davon sind zumindest die betroffenen Halter der getöteten Schafe überzeugt. Die Mitarbeiterin des Wolfskompetenzzentrums in Iden wollte sich da noch nicht festlegen. Der „Tatort“ befindet sich in der Gemarkung Grabow.

Grabow - In den frühen Morgenstunden am Dienstag bemerkten die Halter einer Herde Wildschafe (Muffelwild), dass etwas nicht stimmte. Die Tiere waren verängstigt und es waren auch nicht alle da. Die Suche ergab, dass acht der 18 Tiere getötet waren. Das älteste war etwa vier Jahre alt. Ein weiteres Schaf lief am Nachmittag noch schwer verletzt, vermutlich mit einem Kehlkopfbiss, über das Gelände. Das Tier wird die Nacht nicht überleben, waren sich alle einig. Mit den 18 Wildschafen war geplant, eine Herde aufzubauen. Es war ein gesunder Bestand.