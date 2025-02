Mit zwei Kränen und vielen Helfern: So entstand in Hohenziatz ein neuer Storchenhorst in luftiger Höhe.

In luftiger Höhe brachten Denny Raab (li.) und Robert Ogrodowzyk das neue Storchennest auf dem Hohenziatzer Schornstein in Position.

Hohenziatz - Eine Top-Wohnlage mit unverbaubarem Seeblick in 27,5 Metern Höhe: Diese „Penthousewohnung“ taucht ganz bestimmt nicht im Wohnbauflächenkonzept der Stadt Möckern auf – sie ist aber auch nur für ganz ausgewählte Bewohner interessant: Am vergangenen Sonnabend sorgte in Hohenziatz ein schlagkräftiges Team aus Heimatverein, Feuerwehr, Ortschaftsrat und zahlreichen weiteren Ehrenamtlichen dafür, dass auf dem Schornstein am Teich ein neuer Storchenhorst aufgebaut werden konnte.