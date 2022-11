Alternative Stromerzeugung am Wegesrand in Dannigkow

Energieerzeugung am Wegesrand. Das plant eine Düsseldorfer Firma mit einer Freiflächen-Photovoltaikanlage bei Dannigkow. Die Aufstellung eines Bebauungsplanes nahm am Montagabend im Dannigkower Ortschaftsrat die erste Hürde.

Dannigkow - Zwischen der Ehle und dem Radweg nach Gommern sowie auf einer Teilfläche neben dem Sportplatz soll die Freiflächen-Photovoltaikanlage am Rande Dannigkows entstehen. Für das Projekt der Düsseldorfer Firma Deto-Solar ist ein Bebauungsplan erforderlich. Der erste Schritt dorthin, der Aufstellungsbeschluss, lag den Dannigkower Ratsmitgliedern am Montagabend zum zweiten Mal vor. Auf ihrer Sitzung im September hatten sie die Entscheidung vertagt. Zwar unterstützte der Ortschaftsrat schon damals das Vorhaben, aber zu zwei Punkten hatten noch offene Fragen bestanden. Diese konnten in der Zwischenzeit bei einem Vor-Ort-Termin und einer Arbeitsberatung – die im Gegensatz zu einer Ratssitzung nichtöffentlich ist – geklärt werden.