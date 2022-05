Am Burger Hafen mit dem Fahrgastschiff ablegen

Schiff ahoi! Die Tourist-Information Burg und die Reederei Kaiser aus Tangermünde bieten den Burgern jetzt besondere maritime Ausflüge an.

Hannelore Kaiser, Stefanie Deckert, Maximilian Steib und Tina Deckert an der Fahne der Reederei Kaiser, die künftig auch in Burg ablegen wird.

Burg - „Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön …“ Das altbekannte maritime Stimmungslied, das schon über die Lippen von Generationen gegangen ist, kann bald auch ab Burg gesungen werden. Zwar wird dann nicht in Richtung hoher See abgelegt, aber die Flüsse und Gewässer in der Region haben entlang landschaftlich reizvoller Gegenden auch ihren ganz eigenen Charme und sind es wert, entdeckt zu werden.