Mit Ulrike Köpke, als neue Leiterin der Kreisvolkshochschule in Burg und Genthin, will diese auch ein breiteres Angebot an Kursen aufbauen.

Burg/Genthin - Ulrike Köpke hat schnell Spaß an der Arbeit in der Kreisvolkshochschule in Burg gefunden. Als ehemalige Sachgebietsleiterin und gelernte Verwaltungsfachwirtin gehörte die Einrichtung ohnehin mit zu ihrem Bereich; jetzt hat sie ihr Büro in der Magdeburger Straße fest eingerichtet und findet die Tätigkeit als neue Chefin „abwechslungsreich und spannend“.

Es unterscheide sich natürlich schon von der reinen Verwaltungsarbeit. Kurse entwickeln und anbieten, Pläne schmieden und der tägliche Kontakt mit Menschen – „hier herrscht immer Leben. Und das macht mir großen Spaß.“ Auch deshalb, weil die Arbeit der Volkshochschule weiter ausgebaut und die Einrichtung auch über die Grenzen der Kreisstadt ausstrahlen soll.

Integrationskurse füllen breiten Raum der täglichen Arbeit

Mit den vier Mitarbeitern und mehr als 40 Dozenten sollen solche Angebote unterbreitet werden, die den Nerv der Einwohner treffen oder auch für die jeweilige berufliche Entwicklung von Vorteil seien. Ob Sprachen wie vor allem Englisch, Gesundheit, Computerprogramme oder auch Fotografie oder bildhaftes Töpfern – es gibt kaum Bereiche, die mit Experten nicht abgedeckt werden können.

Auch Integrationskurse nehmen einen breiten Raum in der täglichen Arbeit ein. „Wir können auf ein vielschichtiges Portfolio verweisen und wollen es ausbauen“, sagt Ulrike Köpke.

Mehr Übersichtlichkeit durch einen Internetauftritt der Kreisvolkshochschule

Um die Übersichtlichkeit zu verbessern, soll dafür in den kommenden Wochen auch der Internetauftritt der Kreisvolkshochschule neu gestaltet werden.