Angespannte Lage im Krankenhaus - so ist die Situation bei Helios in Burg und Zerbst

Die Corona-Kurve hat eine ansteigende Form, die Situation in den Kliniken spannt sich wieder an. Es fehlt Personal. So ist die Lage bei Helios in Burg und Zerbst.

Die Corona-Pandemie und Influenza-Infektionen führen nun in den Helios-Kliniken in Burg und Zerbst zu einer höheren Ausfallquote innerhalb des Personals.

Burg - Meldungen, wonach Rettungswagen eine weitaus längere Zeit als sonst üblich unterwegs sind, um ein Krankenhaus zur Behandlung von Notfällen zu finden, geben Grund zur Besorgnis. Was ist, wenn kein „Abnehmer“ gefunden wird oder die Fahrten zu lange dauern? Mit Fragen wie diesen setzen sich Leser der Volksstimme auseinander, wie sich am Lesertelefon zeigt. So ist die Situation in den Krankenhäusern in Burg (Jerichower Land) und Zerbst, die von Helios betrieben werden.