Anmeldungen zum Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal sind noch möglich

Stendal ist im kommenden Jahr der Gastgeber für den Sachsen-Anhalt-Tag unter dem Motto „Mittelalter trifft Moderne“. Auch Interessierte aus dem Jerichower Land sind wieder aufgerufen, sich an dem jährlichen Event zu beteiligen.

Im Jahr 2019 fand der Sachsen-Anhalt-Tag in Quedlingburg statt. Im kommenden Jahr ist Stendal an der Reihe. Gesucht werden noch Teilnehmer aus dem Jerichower Land.

Burg - Im kommenden Jahr findet der Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal statt. Auch das Jerichower Land wird sich bei diesem Event im benachbarten Landkreis präsentieren. Bis zum 10. November sind noch Anmeldungen möglich. Wie ist eigentlich der Zwischenstand? „Bisher sind acht feste Zusagen aus dem Jerichower Land eingegangen“, berichtet Julia Hoppe, Sachbearbeiterin für Kultur und Tourismus. „Zudem weiß ich noch, dass zwei weitere Anträge in Kürze folgen werden.“ Wer genau sich derzeit angemeldet hat, möchte Julia Hoppe zu diesem frühen Zeitpunkt der Planungen noch nicht bekannt geben. „Es kann sein, dass sich da noch etwas tut, dass doch jemand noch absagt. Was ich aber definitiv sagen kann, ist, dass wir vom Landkreis auf jeden Fall mit dabei sein werden.“