Zu den Opfern vom Anschlag auf den Weihnachtsmarkt Magdeburg zählt auch eine Gruppe vom Roland-Gymnasium in Burg. Eine Lehrerin wurde vom Auto des Attentäters erfasst.

Anschlag in Magdeburg: Schulklasse aus Burg ist mittendrin - Lehrerin vom Auto erfasst

Blick auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am Tag nach dem Anschlag: Ein Autofahrer ist in die Menschenmenge gerast, mehrereMenschen starben, es gibt eine Vielzahl Schwerverletzter.

Magdeburg/Burg - Sie wollten eine unbeschwerte Zeit abseits der Schule verbringen und finden sich inmitten des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt wieder. Zu den Betroffenen der Todesfahrt zählt auch eine Gruppe des Burger Roland-Gymnasiums.

Mehrere Schüler unter anderem der zwölften Klassenstufe sowie eine Lehrerin hätten den Weihnachtsmarkt besucht, wie Schulleiter Thomas Dreher bestätigt. Die Kollegin sei vom Fahrzeug des Todesfahrers erfasst und verletzt worden. Sie wird in einem Krankenhaus behandelt.

Die Folgen des Attentats auf den Weihnachtsmarkt sind für das Gymnasium in Burg noch nicht abzusehen

„Ihr geht es den Umständen entsprechend gut“, so Dreher weiter. Die Schule in Burg steht seit den Abendstunden vom 20. Dezember 2024 in ständigem Austausch mit Lehrerin und Eltern der Schüler. Sie sollen großes Glück gehabt und sich teilweise selbst gerettet haben.

Man überlege nun, wie man mit der Tat und den Auswirkungen umgeht. „Das wird alle eine ganze Weile begleiten. Die seelischen Schäden sind nicht abzusehen“, so der Pädagoge. Die Betroffenheit und Fassungslosigkeit in der Schule und ihrem Umfeld sind groß.

Das Burger Rolandygmnasium hat am Samstagmorgen die Räume der Schule geöffnet und eine Schul-Psychologin aus Magdeburg angefordert, um Schüler und Lehrer zu betreuen. Jeder, der im Schulumfeld tätig ist, kann zum Rolandgymnasium kommen und erhält psychologische Hilfe.