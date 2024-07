Gerwisch - Knapp einen Monat ist es her, dass im Gerwischer Bahnhof neue Lochplatten an den Wetterschutzhäusern installiert wurden. Die Deutsche Bahn hatte für die Sanierung der Unterstände in den Bahnhöfen Genthin, Burg, Möser und Gerwisch rund 63.000 Euro in die Hand genommen. Durch Vandalismus waren die alten Häuser laut Bahn-Pressesprecher Jörg Bönisch unansehnlich geworden und wurden deshalb durch die orangenen Lochbleche ersetzt.

