In Gommern gibt es keinen Augenarzt. Nun springt ein mobiles Angebot ein und wird regelrecht überrannt. Die Kassenärztliche Vereinigung erklärt jedoch: Es bestehe keine Unterversorgung, sondern sogar eine Überversorgung.

Augenmobil füllt Versorgungslücke: Warum sich in Gommern kein Augenarzt ansiedelt

Mobile Augenuntersuchung in Gommern durch Mirantus: Erhard Bender aus Hobeck wird von Optometristin Laura Dietrich in der Versammlungsstätte untersucht.

Gommern. - Für Gerlinde Bender aus Hobeck ist klar: „Wenn man nicht schon Patient ist, hat man keine Chance – höchstens als Notfall.“ Gemeinsam mit ihrem Mann Erhard ist sie in der vergangenen Woche nach Gommern gekommen, um sich im sogenannten Mirantus-Augenmobil untersuchen zu lassen. Das mobile Vorsorgeangebot wurde bei seinem ersten Besuch in Gommern so stark nachgefragt, dass es von einem auf inzwischen vier Termine erweitert wurde.