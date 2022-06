Aus Kaffeenachmittag wird kleines Dorffest: Halb Karith und Pöthen sind auf den Beinen, um rund um die Kirche ein Fest zu feiern

Der neue Spielplatz in Karith sieht immer noch aus wie aus dem Ei gepellt. Logisch, dass sich hier die Kinder am Sonntag Nachmittag so richtig ausgetobt haben. Dank des Heimatvereins konnten sie auch riesige Seifenblasen aufsteigen lassen. Manche davon waren so groß, dass es den Anschein hatte, die Kinder würden direkt darin stehen.

Foto: Thomas Schäfer