Autobahn 2 im Jerichower Land: Auf Dauer eine Todespiste?

In den vergangenen Wochen haben sich die Unfälle vermehrt. Erst vor wenigen Tagen verloren drei Menschen ihr Leben. Wie empfinden Sie das?Franziska Kersten: Das macht auch mich betroffen. Und auch die Tatsache, dass sich die Unfälle an den Baustellen trotz aller Warnhinweise häufen, ist furchtbar. Steffen Burchhardt: Das Leid ist unfassbar, wenn ich nur an den jüngsten Auffahrunfall denke. Auch die vielen Rettungskräfte werden mit Bildern konfrontiert, die haften bleiben. Die Mehrzahl der Zusammenstöße sind ungebremste Auffahrunfälle an den Stauenden. Die meisten Lkw haben bereits Notbremsassistenten installiert, die in kritischen Abstandsmomenten auslösen würden. Immer wieder werden diese aber deaktiviert. Wäre es nicht an der Zeit, per Gesetz die Zügel anzuziehen, damit diese nicht manipulierbar sind?Kersten: Notbremsassistenten retten Leben. Dazu sind sie auch geschaffen. Auch ich bin der Meinung, dass es unmöglich sein muss, diese mit wenigen Handgriffen abzuschalten, nur weil man dann nicht ruckartig abgebremst wird. Diesbezüglich hat der Gesetzgeber bereits Fakten geschaffen: Mit einer neuen Regelung soll auch die Abschaltbarkeit deutlich eingeschränkt werden. So kann der Fahrer das System zwar nach wie vor abschalten, es aktiviert sich jedoch automatisch nach 15 Minuten erneut. Aber das gilt in der Europäischen Union noch nicht.Kersten: Nein. Leider noch nicht. Diese Änderungen gelten für neu entwickelte Fahrzeuge ab September 2025, ab September 2028 dürfen dann keine nicht konformen Fahrzeuge mehr neu zugelassen werden. Wäre es nicht an der Zeit, durch politischen Druck dahin zu kommen, dass beispielsweise schon früher solche Regelungen greifen beziehungsweise die Strafen drakonisch erhöht werden, wenn diese lebensrettenden Systeme ausgeschaltet werden?Kersten: Wir wissen, dass die Gesetzgebungsverfahren auf nationaler und europäischer Ebene ihre Zeit dauern, und ich wünsche mir auch ein schnelleres Agieren. Würden Sie als Bundestagsabgeordnete – zumindest im Rahmen Ihrer Möglichkeiten – einen Vorstoß unternehmen?Kersten: Ich werde mich mit den Fraktionskollegen, die im Verkehrsausschuss des Bundestages sitzen, dazu verständigen. Ich sehe hier auch einen dringenden Handlungsbedarf. Burchhardt: Ich würde gern ergänzen: Das Problem für die gehäuften Unfälle auf der Autobahn ist natürlich vielschichtiger. Die Tatsache, dass Notbremsassistenten nicht genutzt werden, ist ein Punkt. Wir haben es mit einer Logistikbranche zu tun, die massiv unter Druck steht. Es gibt Fahrer, die ihre Lenkzeiten nicht einhalten, sich ablenken. Oftmals sind die Arbeitsbedingungen mehr als schlecht. Es gibt zu wenige Parkplätze, und, und, und. Das ist ein Bündel von Problemen, die über Jahrzehnte nicht gelöst wurden oder nur punktuell. Und – um auf die schlimmen Unfälle zurückzukommen: Die ereignen sich immer an Baustellen, die wiederum in den vergangenen Jahren zugenommen haben. Daran wird sich mit Sicherheit auch in naher Zukunft nicht wesentlich etwas ändern. Auch da muss angesetzt werden.Wie meinen Sie das?Burchhardt: Wir müssen doch konstatieren, dass sich etliche Baustellen sehr in die Länge ziehen. Wer die Autobahn entlangfährt, wundert sich schon, dass man oftmals kaum Bauarbeiter sieht, um das etwas vereinfacht zu sagen. Ich glaube, wir müssen in Deutschland umdenken, wenn man die wichtigen Hauptverkehrsachsen, wozu natürlich die Autobahn 2 gehört, durchsanieren will. Da müsste es, wie in Skandinavien, Belohnungen geben, wenn möglichst schnell gebaut wird. Natürlich auch im Schichtsystem. Wer Qualität in einem entsprechenden Tempo schafft, soll auch ordentlich verdienen. Das setzt natürlich voraus, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen verändert und auch entbürokratisiert werden. Kersten: Das ist ein interessanter Ansatzpunkt, der für vordringliche Infrastrukturmaßnahmen in einem europäischen Rechtsrahmen eingepasst werden müsste, bevor die zuständige Autobahn GmbH handeln könnte. Denn dann müssen auch Ausschreibungsverfahren geändert werden. Das wird aber nicht von heute auf morgen zu ändern sein. Kommen wir noch einmal zur Autobahn zurück: Wenn man sich mit Lkw-Fahrer unterhält, wünschen die sich durchaus mehr Kontrollen in puncto Abstände oder auch Überholverbote für Lkw an bestimmten Stellen? Wie sehen Sie das?Kersten: Kontrollen können natürlich nicht schaden. Zur Vermeidung von Verkehrsunfällen haben Straßenverkehrsbehörde, Straßenbaubehörde und Polizei eng zusammenzuarbeiten, um zu ermitteln, wo sich die Unfälle häufen, worauf diese zurückzuführen sind und welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um unfallbegünstigende Besonderheiten zu beseitigen. Hierzu sind meines Erachtens Unfallkommissionen einzurichten, deren Organisation, Zuständigkeiten und Aufgaben Ländererlasse regeln. Ich würde deshalb auch ein Gespräch mit allen Beteiligten anregen, um Möglichkeiten auszuloten, wie schwere Unfälle verhindert werden können. Burchhardt: Dem stimme ich zu. Die Autobahnpolizei müsste ebenso wie die normalen Polizeireviere deutlich verstärkt werden.