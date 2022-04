Forderung an Autobahn GmbH Autobahnlärm steigt in Hohenwarthe und Lostau - Landkreis Jerichower Land für mehr Schutz

Der Landkreis Jerichower Land hat sich mit mehreren Forderungen an die Autobahn GmbH des Bundes gewandt. Dabei geht es unter anderem um eine neue Bewertung der Lärmbelastung an der Autobahn 2 für die Orte Hohenwarthe und Lostau. Einer Belastung, deren Tendenz steigend sei, so der Landkreis.