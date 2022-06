Autofahrer rast mit knapp 90 Sachen an Theeßener Kita vorbei und gefährdet Kinder

Theeßen - Mittwochmorgen. Geschwindigkeitskontrolle vor der Kindertagesstätte „Parkspatzen“ in Theeßen. Der Zeitpunkt ist nicht zufällig gewählt. Zwischen 7 und 9 Uhr werden die Jungen und Mädchen von ihren Eltern in die Kita gebracht. Vor Ort sind die Regionalbereichsbeamten der Stadt Möckern, Mario Hecker und Karsten Dannemann, sie nehmen durch das Lasergerät die Autos auf der Landesstraße 52, die an der Tagesstätte vorbeiführt, ins Visier. Von den Autofahrer wird wegen der „Parkspatzen“ an dieser Stelle eine erhöhte Aufmerksamkeit erwartet. Vorbeikommende Theeßener begrüßten die Geschwindigkeitskontrolle.