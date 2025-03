bundespolizei riegelt ab Gefährliche Szenen auf B1: Schranken offen, obwohl Züge fahren - Verkehrschaos in Biederitz

Es ist die Horrorvorstellung eines jeden Autofahrers: Die Schranken am Bahnübergang sind offen, doch auf einmal rauscht ein Zug vorbei. Dieses Bild herrschte am Dienstag auf der B1 in Heyrothsberge.