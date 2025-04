50 euro strafe für autofahrer Teure Abkürzung an der B1: An diesen Schleichwegen lauert die Polizei

Die B1 in Möser ist gesperrt. Immer mehr Autofahrer entdecken daher Schleichwege in Möser für sich, um die Umleitung zu umgehen. Aber Achtung, an diesen Stellen lauert die Polizei.